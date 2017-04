Justiça Eleitoral pede que gaúchos procurem cartórios para fazer biometria

A Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul recomendou que todos os eleitores gaúchos que ainda não possuem biometria procurem os Cartórios Eleitorais ou Centrais de Atendimento ao Eleitor (CAEs) para realizarem o recadastramento. Em algumas cidades, o processo é obrigatório.

Os eleitores devem agendar o atendimento pelo site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Os endereços, telefones e horários de todos os Cartórios e CAEs também podem ser consultados no site. Para passar pelo procedimento, os eleitores devem apresentar um documento de identificação (carteiras de identidade, trabalho, conselho profissional ou certidão de nascimento) e comprovante de endereço atual, emitido nos últimos três meses.