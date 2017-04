São Miguel das Missões: Obras do novo ginásio de esportes está em ritmo acelerado

Um Grande Sonho da Comunidade Miguelina está muito próximo de se tornar realidade, está em andamento uma das mais importantes Obras da Administração Municipal a construção do Ginásio Esportivo Multiuso de São Miguel das Missões.

A ordem de serviço foi assinada em agosto de 2016, a empresa responsável pela obra é L&D Construtora Ltda – ME, do Município de Erechim. Construção essa que terá uma área de 2.000m² está localizada nas proximidades da Praça Guarani, conforme Projeto Arquitetônico o local contará com capacidade para comportar aproximadamente 2.600 pessoas, terá local para cadeirantes, arquibancadas, 04 banheiros, 02 vestiários e 02 camarins.

Sendo que o processo licitatório da obra da primeira etapa foi de R$ 187.011,11, da segunda etapa no valor de R$ 301.092,62 e terceira etapa no valor de R$ 24.476,88, totalizando o valor de R$ 512.580,62. Desses Recursos R$ 244.455,61 são de contrapartida do Município, e R$268.125,00 de recursos oriundos de Emenda Parlamentar do Deputado Luiz Carlos Heinze (PP/RS).

A Primeira etapa, a qual já está concluída englobava os serviços de fundação, movimento em terra, e estrutura de concreto (pilares e vigas). A segunda etapa engloba a parte de tapume, estrutura metálica para a cobertura com pintura, e todo o cobrimento da estrutura do telhado. A terceira etapa seria a drenagem das águas pluviais, com calhas, descidas destas águas e caixas de inspeção para esgotamento destas águas, assim como fechamento dos oitões.

Neste momento o Ginásio está na segunda fase que abrange os serviços de tapume, o qual já está executado, faltando às estruturas metálicas e telhamento para finalização desta etapa, a qual é um recurso federal onde os pagamentos dependem também do aval da Caixa Econômica Federal. A Administração Municipal trabalha incansavelmente para conseguir os recursos para conclusão da obra até o mês de abril de 2018, quando o Município completará 30 anos de Emancipação Político Administrativo. O objetivo é inaugurar este complexo nas festividades que estão sendo programadas para o ano de 2018