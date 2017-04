PM é flagrado usando veículos da BM como carro particular

No dia 23 de março, além de deixar a adolescente na escola às 7h40, levou a mulher à Unidade Básica de Saúde na Rua Professor Doutor Pita Pinheiro Filho, no bairro Camaquã. Chegou ao local por volta das 10h e lá permaneceu por uma hora. Depois, às 11h, passou em um mercado na Rua Padre João Batista Reus enquanto a mulher ficou no carro.

Na semana passada, o veículo ficou estacionado em frente à casa do PM por 1h30. A rotina revela que o policial usava a viatura da Brigada MIlitar como carro particular.

A Brigada Militar abriu Inquérito Policial Militar (IPM). A investigação poderá levar até 60 dias. O policial pode ser punido com advertência verbal e repreensão por escrito, com prejuízos para futuras promoções. Depois, o caso vai ser analisado pela Justiça Militar para verificar se houve crime.

"É uma falta bem séria. O nosso servidor não é orientado dessa forma. Até o clamor público nos pede essa atenção com a segurança pública. Nós exigimos e cobramos muito essa atenção com o policiamento externo e atenção com a comunidade" , observa o comandante do 1º BPM, tenente-coronel Alexandre Brite da Silva.