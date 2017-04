Grave acidente com morte na Av. 21 de Abril, em Ijui

04/04/2017

Um grave acidente ocorrido hoje, 04/04, por volta das 16h45 na avenida 21 de Abril com o cruzamento da rua Sete de Setembro, centro de Ijuí, envolveu duas motos.



Com a gravidade e a força do impacto, um dos condutores veio a falecer. Ele foi identificado como Tiago Martins de Souza, 24 anos. Ele residia no bairro Osvaldo Aranha. Tiago chegou a ser levado ao HCI mas não resistiu aos ferimentos. O outro motociclista teve apenas arranhões.



Conforme a Brigada Militar, os dois motociclistas trafegavam no mesmo sentido, quando um deles tentou realizar uma manobra de conversão, instante em que aconteceu o choque. Na sequência a moto da vítima que veio a falecer colidiu contra um poste.



Samu, corpo de bombeiros e Brigada Militar foram acionados para prestar socorro.



Fonte: Fotos: Grupo Whatsapp Caçadores de Notícias