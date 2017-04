Homem é preso na zona Norte de Porto Alegre por abusar sexualmente de três sobrinhas

04/04/2017

Policiais da Delegacia para a Criança e o Adolescente Vítima do Departamento Estadual da Criança e do Adolescente (Deca) prenderam na manhã desta terça-feira (4) um homem de 31 anos de idade no bairro Sarandi, zona Norte de Porto Alegre.

Segundo a diretora, delegada Adriana da Costa, ele é investigado por abusar sexualmente de três sobrinhas. As vítimas têm entre cinco e 15 anos de idade e os crimes eram cometidos dentro de casa desde o ano de 2008 de forma reiterada. O suspeito foi preso preventivamente e encaminhado para o Presídio Central.