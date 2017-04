A palestra será nesta quarta-feira, com início às 19h

A CNEC/IESA, através do curso de Odontologia em parceria com a ABO Missioneira estará promovendo nesta quarta-feira, 05 de abril, a palestra “Reabilitação Oral Adesiva: Do Laboratório a Cimentação”, com o Especialista em Prótese Dentária e Mestrando em Implantodontia, João Paulo Lobo.

O evento é destinado aos acadêmicos do curso de Odontologia, professores e profissionais da área e terá início às 19h, no Auditório Vermelho do IESA.