Um supermercado, localizado à Avenida Coronel Dico, foi assaltado na madrugada de hoje em Ijuí. Quatro homens armados renderam o padeiro do estabelecimento, no momento que ele chegava ao trabalho. No depoimento à polícia o trabalhador disse que os bandidos estavam armados e encapuzados. Eles levaram todo o dinheiro do movimento do final de semana. O funcionário do estabelecimento não se feriu durante a ação dos marginais.