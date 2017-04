04/04/2017

Vereador Márcio Antunes sugere criação de um espaço para amparar animais abandonados

De acordo com o edil, projeto será viabilizado por meio de emenda parlamentar indicada pelo Deputado Federal Covatti Filho

Iniciativas em prol da causa animal têm sido tema constante de debates e de projetos protocolados na Câmara de Vereadores de Santo Ângelo. Na última semana, uma matéria de autoria do vereador Márcio Antunes foi encaminhada ao Poder Executivo sugerindo a criação de um espaço público para recolher e atender animais de rua.



Para viabilizar o projeto, o vereador explica que já foi articulada emenda parlamentar junto ao gabinete do Deputado Federal Covatti Filho, restando à Prefeitura apenas a destinação de área específica e capaz de comportar toda a infraestrutura necessária para atender a demanda.



“Em busca de acolher, cuidar, tratar e encaminhar para adoção, voluntários têm realizado um trabalho importantíssimo em nosso município, mas o número de animais carentes supera a capacidades dessas pessoas e entidades. Acreditamos que um espaço bem planejado e organizado vai gerar benefícios para a comunidade em geral, pois além de ser desumano vermos animais abandonados ou maltratados, essa é também uma questão de saúde pública”, destacou o vereador Márcio Antunes.



De acordo com o texto encaminhado ao Executivo Municipal, o espaço fará o atendimento de cães, gatos e cavalos e deverá contar com sala de cirurgias e castração. O quadro funcional será de responsabilidade da prefeitura, que poderá firmar convênio com entidades e empresas particulares. ONGs do município, devidamente registradas, poderão atuar em parceria com o espaço.



No projeto, também fica prevista a realização de feiras para adoção e de eventos para a captação de recursos, os quais serão destinados para a manutenção da infraestrutura. A ideia é que o espaço seja aberto para visitação da comunidade, que poderá fazer doações e colaborar através de serviço voluntário. Além disso, o vereador explica que a proposta vai muito além de um espaço destinado apenas para abrigar animais, mas sim, de lazer e interação.



“Nossa intenção é criar um espaço capaz de amparar os animais que necessitam e, também, oferecer uma opção de lazer para a comunidade, que poderá circular pela área, praticar esportes e conviver com os animais que lá estiverem”, exemplificou o vereador