Presidente da Câmara, Adolar Queiroz, defende retomada da Farmácia Básica junto ao Centro Social Urb

Presidente da Câmara, Adolar Queiroz, defende retomada da Farmácia Básica junto ao Centro Social Urbano, no Bairro Pippi



A solicitação pela instalação da Farmácia Básica junto ao Centro Social Urbano motivou a elaboração de um projeto protocolado na Câmara de Vereadores e encaminhado como sugestão do Poder Executivo de Santo Ângelo.



A matéria é de autoria do Presidente do Legislativo, Adolar Queiroz. Conforme destacou Queiroz, esse é um pedido de grande parte da população que reside ou trabalha na zona leste da cidade e que, após o ver a farmácia junto ao Centro Social Urbano ser fechada passou a enfrentar dificuldades para adquirir os medicamentos prescritos.



“Sabemos dos transtornos sofridos pela comunidade que ficou desassistida. A retomada da farmácia no bairro Pippi garante segurança e praticidade aos pacientes do bairro e adjacências. No “Governo de Mudanças” implantamos a Farmácia Básica e o resultado foi satisfatório, cumprindo com o dispositivo constitucional, que trata do direito à saúde, às necessidades das pessoas menos assistidas, além de promover a melhoria da qualidade de vida da comunidade”, defendeu o Presidente do Legislativo.



Atualmente, Santo Ângelo conta com dois pontos municipais de distribuição de medicamento: a farmácia do Posto da 22 de Março e a farmácia localizada na sede da Secretaria Municipal de Saúde.



Ao ser analisado pelo plenário da Câmara, os vereadores decidiram encaminhar a matéria como sugestão ao Poder Executivo, que avaliará a viabilidade do projeto.