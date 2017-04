Deputado ijuiense reassume cadeira na Assembleia Legislativa

O deputado estadual pelo PDT, Gérson Burmann, com base eleitoral no município de Ijuí, deixou a secretaria estadual de Obras, Saneamento e Habitação e reassumiu a vaga na Assembléia Legislativa. Burmann disse que se exonerou da função de secretário estadual na última sexta-feira e reassumiu, ontem, como deputado estadual.



Alegou o que havia comentado em outros momentos, ou seja, pediu para sair da pasta estadual pois não acha coerente seguir na base aliada do governo de José Ivo Sartori, sendo que o PDT pretende ter candidato próprio para governador do Estado nas eleições do próximo ano. Inclusive, o PDT já realiza reuniões nas coordenadorias regionais, com presença do pré-candidato a governador, Jairo Jorge, ex-prefeito de Canoas.



Na próxima segunda-feira o diretório estadual dos pedetistas se reúnem em Porto Alegre e devem aprovar a saída da base aliada do governo gaúcho. Com o retorno de Gérson Burmann para a Assembléia Legislativa, deixou cadeira no parlamento o suplente de deputado, Vinicius Ribeiro, do PDT, de Caxias do Sul. O governo estadual designou o secretário de Planejamento, Governança e Gestão, Carlos Antonio Búrigo, para desempenhar interinamente as funções de secretário estadual de Obras, Saneamento e Habitação.



Encaminhamentos



O PDT realiza reunião nas 37 coordenarias regionais do Rio Grande do Sul para ouvir os filiados, especialmente, sobre a permanência ou não na base aliada do governo gaúcho. O presidente estadual da sigla, deputado federal, Pompeo de Mattos, antecipa que nos encontros já realizados a decisão é por se asfatar do governo Sartori.