Mulher é brutalmente assassinada no município de Pirapó

Um crime bárbaro foi registrado na Linha Jatevoque, interior do município de Pirapó. Informações indicam que uma mulher, de 61 anos, foi decapitada. O corpo de Maria Neli Vilanova foi localizado pelo próprio filho. Ele in formou que houve furto de alguns objetos da residência. O crime ocorreu nesta terça-feira, porém não existe detalhe sobre o horário. O corpo da mulher estava próximo do banheiro.