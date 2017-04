Um homem morreu eletrocutado, na noite desta segunda-feira (3), em Uruguaiana. De acordo com a Brigada Militar, ele estava colocando uma lona em um caminhão no local onde funciona o depósito de lixo da Prefeitura quando se encostou em um fio de alta tensão.

O caminhão faria o transbordo do lixo para Candiota. Alexandre Mello Brum, de 36 anos, morreu no local. Ele era natural de Pinheiro Machado. O local do acidente foi vistoriado pelo Instituto Geral de Perícias.