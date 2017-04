Rolador: Aulas de dança iniciam dia 05

A Prefeitura Municipal de Rolador informou em nota, no boletim semanal de sexta-feira dia 31, que as aulas de dança terão início no dia 05 de abril a partir das 09 h no CRAS. Os inscritos devem se fazer presente.

PROGRAMA ALFA O programa tem o objetivo de oportunizar para adultos sem ou com baixa escolaridade a chance de aprender a ler e escrever, além de participar de cursos de formação profissional do Senar-RS, os interessados poderão se inscrever no CRAS, idade mínima para participar 18 anos, as vagas são limitadas.