Autoridades sanitárias e técnicos da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação (Seapi) iniciaram, nessa quinta-feira (30), a mobilização para a campanha de combate à febre aftosa no Rio Grande do Sul. A reunião serviu para traçar estratégias da campanha e discutir o panorama de combate ao vírus no estado. A primeira etapa da vacinação começa em 1º de maio.