Fenamilho Internacional oferece oficina de formação básica de teatro gratuita

Estarão abertas a partir da quarta-feira (5), as inscrições para a oficina de formação básica de teatro, que será oferecida de forma gratuita através da programação cultural da Fenamilho Internacional – 18ª edição, aprovada junto Ministério da Cultura – Governo Federal. A oficina será ministrada no dia 4 de maio, no Centro Municipal de Cultura, das 8h às 12h e das 13h às 17h30. Interessados podem solicitar o envio da ficha de inscrição por e-mail Este endereço de e-mail está protegido contra spambots. Você deve habilitar o JavaScript para visualizá-lo. ou realizar a inscrição diretamente no Centro Municipal de Cultura (Rua Três de Outubro s/n). O telefone para contato é (55) 3313 6321.

O ministrante da oficina será o ator profissional Jerson Fontana, que trabalha com teatro desde 1981.