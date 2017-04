Vitória das Missões: DNIT confirma novos trevos na BR 285 na região das missões

Em defesa por melhorias nos acessos à de São Miguel das Missões, Vitória das Missões, Ijuí e Caibaté, o deputado estadual Eduardo Loureiro (PDT) participou de uma reunião com o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT) no Rio Grande do Sul, Hiratan Pinheiro da Silva.

O parlamentar justificou a execução dos trevos de acesso devido a reforçar a segurança nos municípios que são palco recorrente de acidentes de trânsito. O encontro ocorreu na manhã desta quarta-feira (29), na sede do DNIT em Porto Alegre.

Na ocasião, o superintendente do DNIT confirmou o início imediato das obras na BR 285, no trevo de acesso a São Miguel das Missões. De acordo com Hiratan, os demais trevos seguirão sendo construídos em Vitória das Missões e Posto 44, em Ijuí.