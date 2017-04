RGE inaugura conjunto de obras orçado em R$ 16,4 milhões em J.Castilhos

A Rio Grande Energia (RGE), entregou à comunidade de Júlio de Castilhos e região, na sexta-feira, dia 31, um conjunto de obras que teve investimento de R$ 16,4 milhões. Com a inauguração de duas Subestações (SE) e uma Linha de Transmissão (LT), Júlio de Castilhos dobrará sua capacidade energética e se projeta como um dos municípios referência em qualidade e eficiência de fornecimento de energia elétrica à população. O conjunto de obras inaugurado na sexta-feira, faz parte a estratégia da RGE para qualificar suas fontes de abastecimento e a rede de distribuição de energia elétrica ao consumidor final. Com a entrega deste projeto, 19,5 mil habitantes de Júlio de Castilhos serão beneficiados diretamente e outros 26,6 mil dos municípios de Tupanciretã, Jóia, Eugênio de Castro e Pinhal Grande serão beneficiados indiretamente com a ampliação do sistema energético da região. O projeto para dar robustez ao sistema é formado por duas Subestações, a Júlio de Castilho 1 e Júlio de Castilhos 2. A SE Júlio 1, teve orçamento de R$ 4,3 milhões é abastecida pela Linha de Transmissão de 138.000 V Salto do Jacuí – Santa Maria 1. Já Júlio de Castilhos 2 é uma subestação de 138.000 V/23.100 V e tem capacidade instalada de 12,5 MVA. Ela ainda conta com três alimentadores de 23.100 V, que distribuem a energia para a cidade. A RGE investiu R$ 7,1 milhões na obra.A SE Júlio 2 será abastecida por uma nova Linha de Transmissão até a SE Júlio 1. A LT de 138.000 V é formada por 44 estruturas metálicas e tem extensão de 16,1 Kms. O custo da obra foi de R$ 5 milhões.

Conforme o presidente da RGE, José Carlos Saciloto Tadiello, os investimentos da RGE em Júlio de Castilhos que a partir dessas obras beneficiaram mais de 46,1 mil pessoas direta e indiretamente reafirma o compromisso da concessionária em melhor atender os clientes e amplia as ações para o desenvolvimento dessa importante região. “Ficamos satisfeitos em entregar à comunidade de Júlio de Castilhos e região esse projeto onde foram investidos R$ 16,4 milhões. Atendemos à demanda de Julio de Castilhos e municípios vizinhos, além de reafirmamos nosso compromisso de participar diretamente do desenvolvimento econômico de toda a região”, afirma Tadiello.

No evento esteve presente José Carlos Tadiello-Diretor-Presidente da RGE, Luiz Henrique Ferreira- Vice-Presidente de Operações Reguladas da CPFL Energia, Eduardo Braga- Diretor-Geral do Ministério de Minas e Energia, Catarina Paladini- Deputado Estadual, João Vestena-Prefeito, Diego Aquino-Presidente da Câmara de Vereadores, Prefeitos dos demais municípios beneficiados, Secretários da Administração Municipal, Controlador Interno, Procurador Jurídico, Diretores da RGE , equipe de funcionários, pároco Olinto Cremonese e comunidade em geral.