Jatos d'água, medalhas e aplausos: Atlético Nacional chega a Chapecó

O Atlético Nacional já está em Chapecó, Santa Catarina, para o histórico duelo da próxima terça-feira contra a Chapecoense pela partida de ida da final da Recopa. O confronto reúne o time colombiano, campeão da Libertadores, e a equipe catarinense, declarada campeã da Sul-Americana após o acidente em novembro de 2016. A delegação colombiana desembarcou nesta segunda-feira no Aeroporto Serafim Enoss Bertaso, às 13h45 (horário de Brasília), e foi recepcionada sob aplausos e cânticos por torcedores da Chapecoense e moradores da cidade.

Bombeiros, com caminhões-pipa, fizeram um portal com jatos d'água para receber o avião. Para recepcionar os jogadores e a comissão técnica do Atlético Nacional, a Chapecoense formou corredores com crianças e adolescentes portando bandeiras do clube colombiano. A prefeitura de Chapecó preparou medalhas para os membros da delegação. O jornalista Rafael Henzel, da Rádio Oeste, um dos sobreviventes da tragédia, foi o convidado para fazer a entrega. A homenagem também contou com uma banda marcial.

Na sequência, os atletas e dirigentes seguiram para um ônibus, que foi acompanhado por um caminhão dos bombeiros em uma pequena carreata até o hotel, onde mais torcedores da Chape aguardavam.

Avião do Atlético Nacional pousa em Chapecó (Foto: Cahê Mota)

GLOBOESPORTE