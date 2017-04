TRE absolve ex-prefeito de André da Rocha em processo de compra de voto

O pleno do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) absolveu o ex-prefeito de André da Rocha Idair Bedin no processo em que era acusado de compra de voto na eleição do ano passado. Bedin era candidato à reeleição pelo PMDB, quando foi filmado entregando R$ 500 a uma eleitora. De forma unânime, os desembargadores acataram o parecer do relator Carlos Cini Marchionatti de que não há elementos suficientes para comprovar que o político fez o pagamento com o objetivo de obter o voto.

O Ministério Público (MP) abriu a investigação após receber o vídeo entregue pela mulher. De acordo com ela, a filmagem ocorreu no dia 6 de setembro quando o pagamento foi realizado em troca da garantia do voto. A defesa de Bedin admitia a entrega dos R$ 500, mas argumentava que se tratava de um pagamento pela prestação de serviços à campanha. Em primeira instância, Bedin tinha sido condenado com cassação de direitos políticos e da chapa, além do pagamento de multa.

A chapa, que não se elegeu, era formada ainda pela candidata à vice Adriana Teresinha de Moura Tagliari (PSDB). Ainda em primeira instância, a Justiça considerou que não era possível dizer que ela tenha cometido atos ilícitos. A decisão do TRE, portanto, também a absolve.

Foto - TRE gaúcho/Divulgação