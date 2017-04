URI Inscrições para Pós-Graduação em Prescrição Farmacêutica e Farmácia Clínica encerram nesta terça

04/04/2017

Inscrições para Pós-Graduação em Prescrição Farmacêutica e Farmácia Clínica encerram nesta terça-feira

A URI Santo Ângelo tem inscrições abertas até dia 4 de abril para o curso de pós-graduação lato sensu em Prescrição Farmacêutica e Farmácia Clínica.

O curso, que terá 405 horas de carga total, destina-se a portadores de diploma de curso superior em Farmácia. O objetivo geral da pós-graduação é capacitar e qualificar o profissional farmacêutico para atuar nos diferentes ambientes de atuação voltados para o cuidado integral e interdisciplinar do paciente. As inscrições podem ser feitas presencialmente na Secretaria da URI Santo Ângelo (prédio 20) ou pelo site: www.santoangelo.uri.br.

A matrícula deverá ser feita nos dias 5 e 6 de abril, na Secretaria Acadêmica do câmpus. A documentação necessária é: foto 3x4 recente; cópia da carteira de identidade e cpf; cópia do título de eleitor; histórico escolar da graduação (original e cópia); cópia do documento militar; cópia de certidão de nascimento ou casamento; certidão de quitação eleitoral (retirar no cartório ou no site:www.tse.gov.br); comprovante de residência.

De acordo com a coordenadora pedagógica do curso, Karine Santos de Bona Libardoni, “ao final do curso, o pós-graduado terá um perfil humanístico, crítico e reflexivo e será capaz de realizar prescrição farmacêutica e farmácia clínica em drogarias, farmácias, unidades de saúde do SUS, farmácia hospitalar e outros serviços de saúde”.

Mais informações a respeito, pelo e-mail Este endereço de e-mail está protegido contra spambots. Você deve habilitar o JavaScript para visualizá-lo. ou pelo telefone (55) 99955-8616.