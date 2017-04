STF manda senador Lasier Martins sair de casa após denúncia de agressão

02/04/2017

Segundo publicação deste sábado (1º) do jornal Correio Braziliense, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Edson Fachin determinou que o senador Lasier Martins (PSD/RS) saia de casa após ser acusado de agredir a esposa. A advogada Renata França, que defende a jornalista Janice Santos, confirma que as medidas protetivas foram concedidas, no entanto, não pode dar mais detalhes por que o processo segue em sigilo.

A decisão, baseada na Lei Maria da Penha, ainda proíbe o político gaúcho de se aproximar ou de fazer contato com a mulher. Janice fez denúncia de violência doméstica na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Brasília. Em nota divulgada esta semana, após o fato ser divulgado na imprensa, o senador negou as agressões e que está em processo judicial de separação litigiosa no foro do Distrito Federal. Segundo a nota, ele informou que vai apresentar no decorrer do processo as provas de que a esposa está mentindo.