Eugênio de Castro: CERTIFICADO DE FILANTROPIA DA ASCAR-EMATER/RS É RENOVADO

Na última quinta-feira, 30/03/2017, às 10 horas em transmissão ao vivo foi realizado o Ato Solene da Renovação da Filantropia da Entidade Emater/RS-Ascar no Rio Grande do Sul do Palácio Piratini de Porto Alegre. A solenidade foi de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assitência Social (Cebas/Filantropia) com a entrega do documento pelo ministro do Desenvolvimento Social e Agrário Osmar Terra e o Governador José Ivo Sartori à Diretoria da Instituição. Para a transmissão e celebração a Equipe de Eugênio de Castro organizou um café colonial na sede do escritório que foi oferecido às Entidades parceiras de trabalho no Município como representantes das Secretarias Municipais, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Conselhos Municipais, vereadores e outros. Na ocasião a Extensionista Rural Chefe do Escritório Municipal Mirian Ferreira Machado fez uso da palavra para demonstrar importância e a forma do trabalho da Emater no Município: " Temos o objetivo de universalização do atendimento de forma planejada, continuada e gratuita às famílias pela Assistência Técnica e Extensão Rural". Com a renovação do Cebas da Ascar, o Governo assegura que as políticas públicas para o meio rural possam ter continuidade.