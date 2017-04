Mãe é suspeita de comandar quadrilha de roubo de carros com filhos adolescentes em Porto Alegre



Uma mãe e dois filhos adolescentes são suspeitos de participarem de uma quadrilha de roubo de carros em Porto Alegre. Eles foram surpreendidos pela polícia logo após o roubo de um veículo. Na mesma casa, outros quatro jovens foram apreendidos.

O esquema funcionava em uma lavagem de veículos, onde não haviam equipamentos de limpeza, mas sim o carro de um casal que tinha sido assaltado.

“A gente estava na sinaleira nesse exato momento, quando desceram esses três elementos e nos abordaram para deixar o carro, o quanto antes”, afirmou Diogo Souza, vítima dos suspeitos.

O casal foi abordado no bairro Rubem Berta, na Zona Norte de Porto Alegre. Logo após, encontraram com uma patrulha da Força Nacional e pediram ajuda. Através do localizador do veículo, os policiais conseguiram chegar até a lavagem, que fica no mesmo bairro onde os dois foram abordados.

Dentro do veículo, ainda estavam os objetos do casal. Ao vasculharem o terreno, a polícia descobriu que o local funcionava como um depósito de carros roubados. Dois outros veículos já estavam com as placas adulteradas.

Veículo localizado pela polícia no desmanche (Foto: Reprodução/ RBS TV)

Nos fundos do depósito, os policiais descobriram ainda que os documentos das vítimas eram queimados. Foram encontradas ainda ferramentas para adulteração dos veículos.

Uma mulher foi presa, e seis adolescentes com idades de 14 a 17 anos foram apreendidos. A mulher é mãe de dois dos jovens. Revólveres, munição, celulares e chaves dos carros foram apreendidas.

“Isso já releva uma certa organização, associação criminosa, uma certa estabilidade, cada um já sabe o que fazer, existe uma divisão de tarefas entre eles, isso preocupa pela precocidade da idade e pela gravidade dos delitos”, afirma a delegada Eleonora Xavier.

A polícia suspeita ainda que o grupo seja o responsável por um assalto ocorrido na noite de sexta-feira (31). Um dos carros levados foi encontrado no depósito. O motorista chegou a ser baleado no assalto ocorrido também no bairro Rubem Berta.