Polícia investiga assalto a banco no RS com explosão de cofre

A Polícia Civil investiga o assalto a banco com explosão de cofre, registrado na madrugada deste sábado na cidade de Mampituba, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, perto de Santa Catarina. A apuração inicial do Departamento de Investigações Criminais (Deic) aponta para cerca de 10 criminosos na ação. Houve troca de tiros e os suspeitos conseguiram fugir.

Conforme informações que os policiais ouviram de testemunhas, os criminosos chegaram ao banco em três carros, uma Saveiro vermelha, um Voyage branco e um Civic prata. Eles carregavam armas longas e, inclusive, atiraram na direção do posto da Brigada Militar. No momento, segundo a polícia, os militares não estavam no local, pois atendiam outra ocorrência, em uma outra cidade.

Informações recebidas pelos delegados Joel Henrique Wagner e João Paulo de Abreu, que estão sendo ainda analisadas, também dão conta que que, antes da explosão do cofre, os criminosos colocaram fogo em outros dois veículos, encontrados totalmente carbonizados, um Corsa e um Strada, na ponte que dá acesso para Praia Grande, em Santa Catarina. A polícia acredita que essa ação tenha sido praticada para impedir a aproximação de PMs do estado vizinho.

No banco, foram encontrados estojos de calibre 12, calibre .38, e calibre .380, armas que, conforme a polícia, foram utilizadas pelos assaltantes.

Após o roubo, a Brigada Militar iniciou perseguição a suspeitos. Houve confronto na localidade de Pirataba, na praia de Torres, no Rio Grande do Sul.

No local foram abandonados dois veículos, um Civic prata e um Fiesta, também prata. Neste segundo carro, os policiais militares encontraram uma carabina .38, um rádio comunicador e uma mochila com valores em dinheiro.

Viatura policial capota durante confronto

No confronto, uma viatura da Brigada Militar capotou. Um dos policiais militares ficou ferido em razão do acidente, e não dos disparos. Outro PM também se feriu quando pisou em um miguelito (prego retorcido usado para furar pneus). Os dois receberam atendimento médico e passam bem.

Após o confronto, segundo informações preliminares, os criminosos fugiram em um Celta branco e em um Voyage cinza em direção à BR-101.

O Voyage usado na fuga era de uma mulher que foi levada como refém pelos criminosos, e pouco tempo depois foi liberada.

A Polícia Civil informa que não há imagens de câmeras do banco. Por isso, a equipe de investigação busca imagens que possam ter sido gravadas por equipamentos no entorno da agência.

Os delegados ainda comunicam que as cédulas de máquinas ATM’s e de cofres atacados ficam danificadas e/ou chamuscadas, algo perceptível a qualquer pessoa. Por isso, a polícia pede que, se notas de dinheiro forem vistas manchadas, a ocorrência seja denunciada. O telefone é 0800-510-2828.