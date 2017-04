Pai e filho são mortos a tiros dentro de casa em Lajeado

Vítimas foram identificadas como Ênio Gomes, 50 anos, e Alex Vito Gomes,18.

Pai foi morto no térreo, onde funciona mercado, já filho nas escadas.

Dois homens, de 50 e 18 anos, foram mortos a tiros neste sábado (1) em Lajeado, distante 118 quilômetros de Porto Alegre. As vítimas foram identificadas como Ênio Gomes e Alex Vito Gomes e eram, respectivamente, pai e filho. O crime ocorreu no bairro Santo Antônio.



De acordo com a delegada Márcia Scherer, homens armados desceram de um carro e entraram no mercado, que funciona no térreo da residência. Em seguida, executaram Gomes. Ao ouvir os tiros, o filho do homem desceu do segundo andar da residência com uma espingarda calibre 12 nas mãos. "Ele estava descendo pela escada lateral quando foi metralhado", conta a delegada.



A polícia encontrou cápsulas de pistola 9 mm e, devido a quantidade, se acredita que mais de uma arma tenha sido utilizada no crime. "Foram de duas a três armas", diz Márcia.



Pouco tempo após o crime, o Corolla utilizado na ação foi encontrado abandonado e incendiado na RS-130. Segundo a polícia, o veículo estava com placas falsas, mas pelo chassi se conseguiu identificar que foi roubado em Maquiné, no Litoral Norte.



Segunda a delegada, o crime pode ter ligação com tráfico de drogas. "É o que tudo indica, mas não descartamos nenhuma possibilidade", observa a delegada. O caso agora será investigado pela 1ª Delegacia de Polícia.