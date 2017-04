Homem morre afogado após entrar em rio em Augusto Pestana

Vítima foi identificada como Joacir Gonçalves Dias, de 32 anos.

Ele foi retirar chinelo da água e se afogou, sendo levado por correnteza.

Um homem de 32 anos morreu afogado na tarde deste domingo (2) após entrar no Rio Conceição, em Augusto Pestana, no Noroeste do Rio Grande do Sul. A vítima foi identificada como Joacir Gonçalves Dias. Conforme o Corpo de Bombeiros, ele entrou na água por volta das 14h para buscar um chinelo e acabou se afogando.