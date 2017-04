Thomas Machado é o campeão da segunda temporada do 'The Voice Kids'

Segunda temporada do The Voice Kids já tem seu campeão: Thomas Machado ! O gauchinho disputou a emocionante Final do reality com mais duas grandes vozes: Juan Carlos Valentina Francisco . Neste domingo 2/4, Thomas foi eleito a nova voz kids do país com 52,48% dos votos do público. A técnica Ivete Sangalo correu até o palco para encher seu pupilo de carinho. "Que bom! Parabéns, Thomas!", vibrou a cantora.