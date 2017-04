Manifestantes bloqueiam rodovias e paralisam transporte por volta ao trabalho em estaleiros no RS

Bloqueio em rodovia de Rio Grande, no Sul do estado (Foto: PRF/Divulgação)

Trabalhadores demitidos de empresas do polo naval de Rio Grande, no Sul do Rio Grande do Sul, e integrantes do Sindicato dos Metalúrgicos fazem um protesto com bloqueio de rodovias, e impedindo a saída de ônibus das garagens, na manhã desta segunda-feira (3).