Instituto Federal de Farroupilha decreta luto após assassinato do diretor de ensino

O Instituto Federal do Rio Grande do Sul - Campus de Farroupilha decretou luto pela morte do diretor de ensino da instituição, professor Nolvi Francisco Baggio Filho, 33 anos. Ele foi morto a tiros pela companheira, Alini De Souza Dré, 27.

Conforme a nota, divulgada pela comunicação do campus, todas as atividades do campus na segunda-feira (3) estão suspensas. O professor havia assumiu o posto de diretor de ensino no ano passado. Ele era doutor em Engenharia Elétrica. O sepultamento será neste domingo (2), no município de Paim Filho, de onde era natural.

A companheira dele foi presa em flagrante. O crime aconteceu na casa do casal, no bairro Belvedere. Conforme a Brigada Militar, uma vizinha chamou a polícia após ter ouvido barulho de tiros. A autora admitiu aos policiais que atirou no marido após uma briga. O casal não tinha registro de antecedentes criminais. A motivação da briga ainda não foi esclarecida.

Em uma semana, esse é o segundo caso de morte passional em Farroupilha. Na segunda-feira (27), uma mulher matou o marido a machadadas no bairro Santo Antônio.