Uma agência do Banrisul foi explodida durante a madrugada deste sábado (1) em Mampituba, no Litoral Norte. Pelo menos cinco criminosos conseguiram levar quantia em dinheiro não informada. Na fuga, houve troca de tiros com os policiais militares que foram atender a ocorrência. Dois PMs ficaram feridos.

Os bandidos incendiaram o veículo Saveiro usado para o assalto. A Brigada Militar conseguiu recuperar dinheiro e apreender armas. Os bandidos fugiram para uma área de mata.