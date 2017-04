Atualizada:Decisão do STJ mantém júri dos réus do Caso Bernardo

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou na sexta-feira (31) recurso movido pela defesa do médico Leandro Boldrini no processo criminal sobre a morte do menino Bernardo Boldrini, ocorrida há três anos. A decisão de não conhecer o Agravo em Recurso Especial é da presidente do STJ, ministra Laurita Vaz.

Os advogados queriam que um outro recurso, que contestava a decisão do Tribunal de Justiça gaúcho que manteve o julgamento dos quatro réus pelo Tribunal do Júri, fosse apreciado. Com isso, Leandro Boldrini, Graciele Uguline, Edelvânia e Evandro Wirganovicz, acusados de participar da morte do menino que vivia em Três Passos, serão julgados pelos jurados por homicídio triplamente qualificado.

O advogado de Evandro sustenta que seu cliente não tem envolvimento com o crime. Os advogados de Leandro e Graciele não quiseram se manifestar.

Já o advogado de Edelvânia, Gustavo Nagelstein, esperava que fossem pelo menos afastadas as qualificadoras, o que diminuiria a pena em caso de condenação. Os quatro réus estão presos.

Foto: Reprodução