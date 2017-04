Acusado de furtar veículo de lavagem em Ijuí tem várias passagens policiais e dá entrada em estado g

A Polícia Civil de Ijuí avança na investigação sobre o fato que envolve o acidente com uma caminhonete Captiva que estava numa lavagem de veículos no município. Conforme o delegado, Gustavo Arais, no último dia 22, um homem de 32 anos, iniciais J.R.S., funcionário da lavagem, furtou a Captiva, por meio de abuso de confiança. O veículo pertencia a um cliente do estabelecimento e estava avaliada em 40 mil reais. Na sequência, o homem se acidentou na ERS 342, perto de Catuípe, quando a caminhonete incendiou.



Ainda segundo o delegado, o cidadão mentiu o nome para o proprietário da lavagem, mas a equipe de investigação descobriu que o mesmo é portador de inúmeros antecedentes criminais, inclusive homicídio e vários roubos e furtos. A Polícia aguarda perícia, pois há suspeita que o incêndio foi criminoso. A Justiça já determinou a prisão preventiva do autor do furto da Captiva, entretanto o homem fugiu para Redentora e hoje deu entrada em estado gravíssimo no Hospital São Vicente de Passo Fundo.



A casa de saúde não informou o motivo do problema, apenas detalhou que o paciente estava entubado e aguardava vaga na UTI. Haverá custódia do homem enquanto estiver no hospital de Passo Fundo. Após, deve ser transferido para a Penitenciária de Ijuí.