Ação da PC e BM de Ijuí prende dois acusados de tráfico de drogas, um deles integrante de fação da r

Na tarde desta sexta-feira, 30, uma ação conjunta da Polícia Civil e Brigada Militar de Ijuí resultou na prisão de dois acusados de tráfico de entorpecentes, bem como apreensão de drogas (maconha, cocaína e crack), celulares, dinheiro e uma espingarda de pressão. Primeiramente, num cumprimento de mandado de busca e apreensão no bairro Luiz Fogliato, foi preso em flagrante J.S.A., 22 anos. Com ele, houve apreensão de 33 buchas de maconha e uma porção maior da mesma droga, além de dinheiro.



Em seguida a mesma força policial, em cumprimento a outro mandado judicial, desta vez no bairro Tancredo Neves, prendeu em flagrante um jovem de iniciais P.M., 21 anos, integrante da facção "Dos Manos", da região metropolitana de Porto Alegre. Com o indivíduo foi encontrado cocaína, crack, celulares, arma e quase R$ 700. A dupla foi encaminhada à Penitenciária Modulada de Ijuí.





Tanto a PC quanto a BM solicitam que a Comunidade continue com as denúncias anônimas sobre tráfico de drogas. Telefones 197 (PC) ou 190 (BM).