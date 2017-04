31/03/2017

Vice-governador recebe convite para o Miss Turísmo Rio Grande do Sul

O vice-governador do Estado, José Paulo Dornelles Cairoli, recebeu em seu gabinete, no último dia 29, a comitiva do Miss Turismo Rio Grande do Sul. Composta pelo prefeito de Santo Ângelo, Jacques Barbosa, pelo secretário de Turismo, Osvaldir Ribeiro de Souza, e pela coordenadora regional do evento, jornalista Edna Lautert.

Também, acompanharam a comitiva a missóloga Geny Rayo e a Miss Brasil Turismo 2017, Danielli Martins Sanderi. O grupo entregou ao vice-governador convite para o evento, que acontece em Santo Ângelo, de 02 a 04 de Junho, no Clube Gaúcho.