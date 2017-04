01/04/2017

Comissão pró-ponte Porto Xavier/San Javier busca apoio de governadores do Brasil e da Argentina

Não tá morto quem peleia, diz o ditado popular. Por isso, a Associação dos Municípios das Missões (AMM) segue firme na luta pela construção da ponte em Porto Xavier.

E mais um importante passo foi dado na tarde de sexta-feira (31), durante a Reunião de Governadores Brasil Sul e Argentina, que ocorreu no Theatro São Pedro, em Porto Alegre. Após o evento, integrantes da comissão pró-ponte Porto Xavier (BR) e San Javier (AR) estiveram no Palácio Piratini com os governadores do RS/Brasil, José Ivo Sartori, e da província de Misiones/Argentina, Hugo Passalacqua.

As duas autoridades receberam um dossiê completo, contextualizando os argumentos para definir Porto Xavier como o local mais estratégico técnica e economicamente para receber a ponte internacional, conforme recente declaração do ministro dos Transportes e do diretor-geral do Dnit, em audiência pública realizada na capital federal.

“Sabemos que a decisão é política. Neste intuito, solicitamos a intervenção dos dois governadores junto aos presidentes do Brasil e da Argentina, quanto a divulgação oficial do resultado do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) que, finalmente, apontará a localidade que será contemplada com o investimento”, explicou o dirigente da AMM e prefeito de Entre-Iuís, Brasil Antonio Sartori, vice-presidente da comissão pró-ponte AMM.

Ponte missioneira

Prefeito de Porto Xavier e presidente da comissão pró-ponte da AMM, Vilmar Kaiser reiterou que é preciso continuar trabalhando e defendendo a ponte missioneira. “Temos o porto internacional habilitado para o comércio de importação e exportação, há mais de 50 anos, com toda a estrutura de serviços instalada. Além disso, o suporte de organismos federais necessários, que movimentam uma média anual de 12 mil cargas”, relatou Kaiser ao complementar que circulam nesta via, em média, 50 mil veículos de passeio e 180 mil pessoas por ano.

Também para o fortalecimento do turismo é de suma importância a viabilização da ponte Porto Xavier/San Javier, conforme salientou o diretor do Departamento de Turismo (Detur) da Funmissões, Ricardo Klein, que é prefeito de São Nicolau e tesoureiro da comissão pró-ponte AMM. “Porto Xavier se destaca como aquele que mais nos aproxima e identifica pela origem histórica, por fazer parte das Missões Jesuíticas Guarani. A ponte binacional vai expandir o turismo dos 26 municípios missioneiros”, evidenciou Klein.

O secretário de Relações Institucionais de San Javier, Hugo Gomes, e o secretário de Administração, Cristian Nunez, que representaram o intendente de San Javier, Enio Lemes, avaliaram positivamente o encontro com os governador do RS e da Província de Misiones. “Foi uma grande oportunidade dialogarmos com os governadores e contextualizarmos em documento formal que, assim como Porto Xavier, também San Javier conta com suporte logístico e de acessos pavimentados, interligando as duas rodovias federais (Ruta 14 e Ruta 12), que atravessam o território argentino de Norte a Sul”, ressaltou Hugo Gomes.

Integração bilateral

Antes do encontro com os governadores no Palácio Piratini, o presidente da AMM, Brasil Antonio Sartori; o prefeito de Porto Xavier, Vilmar Kaiser; o diretor do Detur e prefeito de São Nicolau, Ricardo Klein; o secretário de Desenvolvimento, Turismo e Mercosul, Ovídio Kaiser; o secretário de Relações Institucionais de San Javier, Hugo gomes, e o secretário de Administração de San Javier, Cristian Nunez, participaram da Reunião de Governadores Brasil Sul e Argentina.

No encontro foi elaborada e assinada por autoridades brasileiras e argentinas a Carta de Porto Alegre, que inclui temas como a retomada do crescimento econômico do Brasil/Argentina e o avanço na integração do continente sul-americano, com a reativação do Mercosul. O documento sintetiza os interesses comuns dos estados e províncias para promover e aprofundar a integração bilateral, o desenvolvimento regional e a busca conjunta de novos mercados internacionais.