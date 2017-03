Na Câmara, Moro defende "salvaguarda" na lei de abuso de autoridade

Na Câmara, Moro defende

Convidado para uma audiência pública na Câmara dos Deputados, nesta quinta-feira (30), o juiz federal Sergio Moro manifestou preocupação com a chamada lei de abuso de autoridade, que atualmente tramita no Senado. Responsável pelos processos da Operação Lava Jato em primeira instância, Moro disse que o texto proposto pelos parlamentares pode ameaçar a independência dos juízes. Ele defende que sejam respeitadas as diferentes interpretações da lei.

“Ninguém é favorável a qualquer abuso provocado por juiz, promotor ou por qualquer autoridade policial. O que se receia é que, a pretexto de coibir abuso, seja criminalizada a interpretação da lei”, disse Moro.

O juiz foi convidado a discutir as propostas de alterações do Código de Processo Penal (CPP), mas advertiu que gostaria de se valer da oportunidade para tratar do abuso de autoridade.

“Se não for aprovada uma salvaguarda clara a inequívoca a esse respeito, o grande receio é de que os juízes passem a ter medo de tomar decisões que possam ferir interesses especiais, que envolvam pessoas politica e economicamente poderosas”, argumentou Moro.

Foto: José Cruz /Agencia Brasil/Fotos Públicas