CUT relata sete feridos e três presos em ação da BM em Cachoeirinha

Em nota emitida no início da tarde desta quinta-feira, a Central Única dos Trabalhadores (CUT) afirmou que sete servidores públicos ficaram feridos e três foram presos em meio a uma ação policial para impedir o acesso da categoria à Câmara de Vereadores de Cachoeirinha, na região Metropolitana. Os municipários fazem greve, há 25 dias, em protesto contra um pacote de medidas anunciado pelo prefeito Miki Breier (PSB), que prevê escalonamento de salários e redução dos valores do vale-alimentação.

De acordo com a CUT, também há registro de servidores que passaram mal após inalarem gás lacrimogênio. As tropas usaram, ainda, balas de borracha para dispersar a manifestação, que para a Central, configurou uma ação “descabida”. “Estão querendo tirar o couro dos trabalhadores”, protestou o presidente da CUT-RS, Claudir Nespolo. “Não aceitamos o estado de exceção que estamos vivendo”, completou.

O protesto ocorria em função da votação em plenário do projeto que muda os valores do vale-alimentação. Conforme o presidente do Sindicato dos Municipários da cidade, Guilherme Runge, os trabalhadores foram proibidos de acompanhar a votação, o que descumpre o regimento do Legislativo.

Por volta de 10h, o projeto acabou aprovado, por 14 votos a favor e dois contra. Após a votação, o presidente da Câmara de Cachoeirinha, vereador Marco Barbosa (PSD), optou por suspender o expediente da Casa nesta quinta-feira, por medida de segurança.

CUT relata sete feridos e três presos em ação da BM contra sindicalistas em Cachoeirinha | Foto: Fernanda Bassôa / Especial / CP