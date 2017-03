REUNIÃO ORDINARIA REALIZADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ENTRE-IJUÍS, EM 20 DE MARÇO DE 20

ATA Nº 13/2017

Presidente: Vereador Nerci Antunes Bueno

1º Vice-Presidente: Vereador Luis Adrino da Silveira

2º Vice-Presidente: Vereador Vilmar Oliveira Rotilli

1º Secretário: Vereador Gilmar Demezuk

2º Secretário: César Eduardo Brissow

Às 17:45 horas, o Presidente do Legislativo de Entre-Ijuís, Vereador Nerci Antunes Bueno assumiu a direção dos trabalhos, estando presente os seguintes Vereadores:

PP

Jordão Dirceu de Oliveira, Marilete Sartori Klamt, Nerci Antunes Bueno, Walter Kusler

PMDB

Gilmar Demezuk e Sólon Correa Queiroz

PR

Luis Adriano da Silveira

PDT

Vilmar Oliveira Rotilli

DEMOCRATAS

César Eduardo Brissow

Pelo Senhor Presidente foi dito que havendo número regimental para dar início aos trabalhos, declarou aberta a sessão, proferindo as seguintes palavras: “SOB A PROTEÇÃO DE DEUS INICIAMOS NOSSOS TRABALHOS”. Pelo Vereador Gilmar Demezuk foi feita à leitura de uma passagem bíblica. Após o Presidente foi feita a leitura da Ata nº 12/17, a qual foi APROVADA POR UNANIMIDADE.

EXPEDIENTES ENCAMINHADOS À MESA DIRETORA:

Protocolo nº 118/17 – Projeto de Lei nº 9.592/17, autoria Executivo Municipal, assunto: autoriza o Município de Entre-Ijuís a realizar a contratação de um (a) pedagogo (a) para a secretaria municipal de assistência Social, e dá outras providências. APROVADO POR UNANIMIDADE.

Protocolo nº 119/17 – Projeto de Lei nº 9.593/17, autoria Executivo Municipal, assunto: abre no orçamento vigente um credito especial no montante de R$ 82.196,10, e da outras providências, e dá outras providências. APROVADO POR UNANIMIDADE.

Protocolo nº 120/17 – Projeto de Lei nº 9.594/17, autoria Executivo Municipal, assunto: altera o art. 20 da Lei Municipal nº 2.086, de 1º de julho de 2011, e dá outras providências. APROVADO POR UNANIMIDADE.

Protocolo nº 121/17 – Projeto de Lei nº 9.595/17, autoria Executivo Municipal, assunto: autoriza contratação temporária de excepcional interesse publico de um médico-geral(40 horas), e dá outras providências. APROVADO POR UNANIMIDADE.

Protocolo nº 122/17 – Projeto de Lei nº 9.596/17, autoria Executivo Municipal, assunto: autoriza o Poder Executivo Municipal a receber em cessão de uso um automóvel do Estado do RGS por intermédio da Secretaria Estadual da Agricultura, pecuária e irrigação , e dá outras providências. APROVADO POR UNANIMIDADE.

Protocolo nº 125/17 – Oficio Vereador Volnei Selmar Teixeira, assunto: pedido de licença para se ausentar da Sessão Ordinária e Sessão Solene do dia 20 de março de 2017, por motivos particulares. DEFERIDO.

Protocolo nº 34/17 – Convocação ao suplente de Vereador Sólon Correa Queiroz, assunto: assumir as funções de Vereador na Sessão Ordinária e Sessão Solene do dia 20 de março de 2017, por motivo de licença do Vereador Volnei Selmar Teixeira.

Protocolo nº 123/17 – Oficio nº 109/17 – GP, assunto: resposta a pedido de informação do Vereador César Eduardo Brissow. DADO CONHECIMENTO AO PLENARIO ARQUIVA-SE.

Protocolo nº 124/17 – Oficio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, assunto: pedido de cedencia da sala de Sessões da Caâmara para reunião, no dia 22/03/2017, a partir das 13 horas. DEFERIDO.

Fizeram o uso da Tribuna os Vereadores inscritos: Jordão Dirceu de Oliveira, Marilete Sartori Klamt, Solon Correa Queiroz e Luis Adriano da Silveira.

Quando nada mais havia para ser discutido, o Senhor Presidente declarou encerrada a presente Sessão, convidando os vereadores para a próxima Sessão Ordinária em dia e hora regimental.

Entre-Ijuís, em 20 de março de 2017.