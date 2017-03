São Miguel das Missões: REUNIÃO COMITÊ DE COMBATE A DENGUE

A Prefeitura Municipal de São Miguel das Missões, através da Secretaria Municipal de Saúde e do Comitê de Combate a Dengue, realizou na terça-feira (28), uma reunião para apresentar o “Relatório do Primeiro Ciclo 2017” e tratar as metas e objetivos do Combate à Dengue, Zika e Chikungunya. A Reunião aconteceu no Gabinete do Prefeito e contou com a presença do Prefeito Municipal, Secretários Municipais, Membros do Comitê Gestor e Membros da Sociedade.

Durante a Reunião a Agente de Endemias Lenir Müllich, apresentou o Relatório do Primeiro Ciclo de 2017, que foram constatados os seguintes dados; O Município de São Miguel das Missões tem um total de 2.405 (dois mil quatrocentos e cinco) imóveis, entre eles terrenos baldios, casas, igrejas, comércio entre outros. As casas são fiscalizadas pelos Agentes de Saúde e os demais locais, bem como denúncias e notificações são realizados pelos Agentes Endemias. Sendo que neste ciclo foram notificados quatro proprietários, que dentro do prazo estabelecido limparam seus pátios.

Este ano terão seis ciclos de fiscalização nos meses de janeiro e fevereiro, março e abril, maio e junho, julho e agosto, setembro e outubro, novembro e dezembro.

Neste primeiro ciclo, que foi do dia 11 de janeiro a 28 de fevereiro de 2017, foram realizadas 1.526 (mil quinhentas e vinte e seis) visitas, 715 (setecentos e quinze) feitas pelos Agentes Endemias e as demais pelos Agentes de Saúde, obtendo um total de 811 (oitocentas e onze) visitas, sendo que neste período a maioria dos Agentes de Saúde se encontrava de férias.

Nessas visitas ficou constatado que tivemos 53 (cinquenta e três) focos, todos eliminados, 23 (vinte e três) fechados, 06 (seis) casos suspeitos e 0 (zero) casos confirmados. Tratados com larvicidas 08 (oito) sendo tratado somente em casos extremos, pois está sendo estudado se o larvicida é prejudicial à saúde ou não.

A Secretaria Municipal de Saúde e todo o Poder Público, juntamente com os outros Membros do Comitê de Combate a Dengue, pede à população que realmente fiquem atentos a água parada para eliminar os criadouros do mosquito.