Motocicleta colide em trator, mãe morre e filha fica ferida

29/03/2017

Um grave acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um trator ocorreu por volta das 15h desta quarta-feira (29) em Esperança do Sul. O acidente resultou em duas pessoas feridas.

Conforme a BM de Três Passos que atendeu a ocorrência, a colisão envolveu uma motocicleta que era ocupada por uma mulher de 30 anos e sua filha de 11, e um trator que tentava ingressar na rodovia próximo ao pórtico de entrada da cidade, na localidade de linha Pedralli. O trator teria cortado a frente da moto.

As vítimas foram socorridas ao Hospital Caridade de Três Passos. Conforme informações preliminares, a mulher seria funcionaria do Hospital de Caridade de Três Passos, onde trabalhava como cozinheira. A mulher não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital, ela foi identificada como Luiza Cristina Stefens.