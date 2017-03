Rio Grande do Sul registra sete casos de gripe este ano

Sete casos de gripe causados pelo vírus influenza foram registrados neste ano no Rio Grande do Sul. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, o último caso ocorreu em Esteio na semana dos dias 12 a 18 de março em um paciente infectado com vírus do tipo H3N2, um subtipo da gripe A. Outros dois casos desse tipo de vírus ocorreram, em Eldorado do Sul e Porto Alegre.

Um caso de H1N1 foi confirmado em Alvorada na primeira semana do ano. Esse tipo de influenza é mais agressivo e provoca pandemias. Também foram registrados três casos de Gripe B em pacientes de Canoas, Porto Alegre e Putinga.

Existem 3 tipos de vírus influenza, o A, B e C. O vírus influenza C causa apenas infecções respiratórias brandas. Já os vírus influenza A e B são responsáveis por epidemias. A Gripe A ainda pode ser classificada em dois subtipos: H1N1 e H3N2. A vacina contra a gripe protege tanto contra o vírus H1N1 como contra o H3N2, além de também oferecer proteção contra Gripe B.

A campanha de vacinação contra a gripe vai começar no dia 10 de abril no Rio Grande do Sul. A novidade para este ano é a inclusão de professores das redes pública e privada no público-alvo. A campanha vai até o dia 26 de maio.