Secretário de Obras de Augusto Pestana e vereadores debatem soluções para melhorias de estradas

O secretário de Obras de Augusto Pestana, Arlan Schwertz, participou da sessão desta semana do Legislativo municipal. Os vereadores falaram ao titular da pasta que a comunidade solicita muitos reparos em estradas. Outro assunto tratado foi a falta de cascalho para as vias. Arlan disse que atualmente o município possui cascalheiras legalizadas que fornecem o material, mas que precisam de mais produto.



O vereador Alex Borgmann levantou a hipótese de firmar parceria com os municípios vizinhos para alugar a antiga pedreira, na ERS 522, e comprar um britador para poder retirar o cascalho necessário. Porém, para a aquisição deste equipamento é preciso verba através de emendas parlamentares.