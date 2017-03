Homens armados assaltam relojoaria em São Pedro do Butiá

30/03/2017

Uma relojoaria foi assaltada no início da tarde desta quarta-feira (29), em São Pedro do Butiá. Conforme a capitã Liliane, do 14° BPM, dois homens armados entraram no local. Eles usavam capacete.

Os criminosos renderam a proprietária do local e duas funcionárias. Ainda não há estimativa da quantidade de jóias foi levada pelos assaltantes. Os indivíduos chegaram de moto para praticar o assalto. Conforme a proprietária, a ação foi rápida.

A Polícia Civil e Brigada Militar estão no local. Os policiais analisam as imagens das câmeras de monitoramento para identificar os criminosos. Segundo a BM, a moto usada no assalto é de cor amarela/laranja. Foram montadas barreiras na região para capturar os indivíduos. Quem tiver informações podem passar à polícia de forma anônima pelo 197.

Segundo assalto em pouco mais de um mês

No início de fevereiro, quatro homens armados assaltaram um lotérica no município. Eles levaram R$ 4 mil que estavam no caixa. Os assaltantes fugiram em um veículo Citroen, modelo Aicross, de cor verde. Logo após o crime, a Brigada Militar fez cerco na região para pegar os indivíduos, porém eles não foram encontrados.