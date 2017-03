Traficante que se vangloriava pagar policiais é preso em Passo Fundo

30/03/2017

No final da tarde desta quarta-feira (29), a Polícia Civil deflagrou uma operação que resultou na prisão de um homem considerado líder do tráfico de drogas na região do Sétimo Céu em Passo Fundo. Trata-se do João Vitor Carneiro de Lima, conhecido como “Vito”.

Os agentes da DEFREC, coordenados pelo Delegado Regional Adroaldo Schenkel, iniciaram as investigações há três anos, conseguindo coletar provas e obter o mandado de prisão preventiva do acusado.

Durante as diligências, que contou com apoio de policiais da 1ª e 2ª DP, foram apreendidas armas, munições, joias, dinheiro e drogas. Uma quantidade de entorpecentes foi encontrada escondida no barranco do Sétimo Céu.

O Delegado Adroaldo Schenkel afirmou que o período foi demorado nas investigações devido a série de crimes em que o acusado é envolvido.

Um dos apontamentos feitos pelo delegado, é que o traficante se vangloriava aos seus devedores dizendo que efetuava pagamentos para policiais fazerem vistas grossas no seu território e que mandava na polícia.

O preso João Vitor Carneiro de Lima e sua filha foram conduzidos até a DEFREC e posteriomente recolhidos ao Presídio Regional de Passo Fundo.