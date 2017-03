Em meio a contestação, Deputado Federal e ex-BBB Jean Wyllys recebe medalha de honra na Assembleia d

Politica

29/03/2017 Postado por Mateus Heck Em meio a contestação, Deputado Federal e ex-BBB Jean Wyllys recebe medalha de honra na Assembleia do RS

O deputado federal Jean Willys, do PSOL, foi homenageado na noite de terça-feira (28) na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul com a medalha de Ordem Farroupilha, que cada parlamentares pode oferecer, segundo resolução, a um brasileiro ou estrangeiro que, por motivos relevantes, tenha se tornado merecedor de reconhecimento. A cerimônia gerou polêmica nos últimos dias.



A condecoração foi proposta pela deputada estadual Manuela d'Ávila, do PCdoB. Ela explicou que a homenagem a Jean era pela luta dele por igualdade, com que muitos gaúchos se identificam.



Contrários à proposta de Manuela, dois deputados gaúchos, Marcel van Hattem e Sergio Turra, do PP, protocolaram na Mesa Diretora da Assembleia um pedido de mudança de regras para a condecoração, tida como a maior honraria concedida pelo Parlamento gaúcho.



Os deputados do PP querem que as futuras indicações sejam aprovadas pela maioria dos deputados, e não somente pela Mesa Diretora.



"Temos convicção de que se essa sistemática for adotada, indicações como a de Jean Wyllys sequer serão sugeridas. Mais respeito pela história e tradições Farroupilhas, que exigem que os agraciados realmente tenham relevantes serviços prestados ao estado do Rio Grande do Sul", argumentou Marcel.



A resolução atual sobre a medalha também diz que o deputado que quer fazer uma homenagem deve entregar à Mesa Diretora o nome do candidato, sua nacionalidade, cargo ou função, dados biográficos, bem como resumo dos serviços prestados ao Rio Grande do Sul ou a seu povo.