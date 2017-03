Operação da PF no combate ao tráfico internacional de drogas tem ações também em municípios das regi







A Polícia Federal deflagra na manhã de hoje, 29, a Operação Petros, para desarticular organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de drogas, nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Mais de 100 policiais federais cumprem 19 mandados de busca e 14 de prisão nas cidades gaúchas de Santo Antônio das Missões, São Borja, Santo Ângelo, Três Passos e Torres; além de Garopaba (SC) e Ponta Porã (MS). A Polícia Federal também representou pelo sequestro de bens e contas bancárias da organização, cujo patrimônio estimado pode chegar a dois milhões de reais.



A droga era adquirida pelo grupo no Paraguai e ingressava no Brasil pela região de Ponta Porã para ser distribuída principalmente nas cidades de Torres, Santo Antônio das Missões e Garopaba. No curso das investigações, cinco integrantes da organização foram presos em flagrante por tráfico de drogas e apreendidos mais de 150 mil reais em dinheiro, além de drogas e veículos.



A investigação foi desenvolvida pelas unidades da Polícia Federal em São Borja e Uruguaiana, com recursos da Operação Sentinela, de combate aos crimes transnacionais. Os presos responderão pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. O nome da operação foi inspirado no grego antigo “pétros”, que significava “pedaço de pedra, fragmento de rocha”, uma referência às “pedras” e “tijolos” como comumente são embaladas as drogas.