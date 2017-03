Criminoso é morto e PM fica ferido em tiroteio em São Valentim

Um brigadiano ficou ferido e um criminoso morreu durante tiroteio na madrugada desta quarta-feira (29), em São Valentim do Sul, na Região do Alto Uruguai. De acordo com a Polícia Civil, uma guarnição da Brigada Militar foi chamada para atender uma ocorrência de ameaça a uma família, na localidade de Linha São Pedro. Ao chegar, um homem que havia invadido a residência saiu atirando contra os policiais e feriu o sargento Gladstone Szymanski.

Ainda conforme a polícia, o militar foi socorrido e não corre risco de vida.

Após balear o sargento, o atirador tentou fugir, mas foi seguido pelos outros policiais. Um novo confronto se iniciou e o criminoso acabou sendo atingido. Minutos depois, os policiais encontraram o corpo do homem em uma mata.