AMM participou de momento histórico em La Cruz, na Argentina

Emoção e fé. Estes foram os sentimentos que tocaram o coração de todos que tiveram o privilégio de estarem presentes em La Cruz/Corrientes/Argentina, na noite de segunda-feira (27), quando ocorreu, na entrada da cidade, a inauguração do Monumento en Memoria del “Reencuentro de la Gran Nación Misionera”.

Conduzida pelos governos da Região Jesuítica Guarani, a iniciativa tem como propósito deixar um legado para a posteridade, de forma que as gerações futuras possam seguir defendendo este patrimônio herdado por seus antepassados.

Atendendo ao convite da intendência de La Cruz, a Associação dos Municípios das Missões (AMM) esteve representada no evento. Do início ao final da solenidade de inauguração, a comitiva missioneira foi surpreendida por muitos momentos especiais. Mas, sem dúvida, o mais marcante foi quando tocou o hino nacional.

Patrimônio Imaterial

Ao se pronunciar, em nome da região das Missões, do Estado do Rio Grande do Sul, e do Brasil, o presidente da Associação e prefeito de Entre-Ijuís, Brasil Antonio Sartori, destacou a grandiosidade do evento em sua mais pura essência, e, por várias vezes, foi aclamado com os aplausos calorosos do público. “Vivemos em um mundo capitalista. Porém, quando estamos numa ocasião como esta, em que o patrimônio imaterial se revela, o momento torna-se mágico. Jamais imaginei estar em uma cerimônia na Argentina ouvindo e cantando o hino do nosso país, além de ver o amor das crianças por sua pátria. É emocionante poder ouvir também o hino da Argentina e do Paraguai", disse Sartori.

Ele acrescentou que “ver de perto esta obra maravilhosa, significa que estamos no caminho certo, e que temos muito a trazer para o futuro destas crianças. Parabéns ao povo de La Cruz, ao povo argentino e ao povo da América do Sul por esta integração histórica”, finalizou o presidente da AMM, Brasil Antonio Sartori.

Comitiva Missioneira

Acompanharam o dirigente da AMM/Funmissões para a cidade de La Cruz/Corrientes Argentina, o diretor do Departamento de Turismo (Detur) da Funmissões e prefeito de São Nicolau, Ricardo Klein; o prefeito de São Borja, Eduardo Bonotto; a secretária deTurismo, Cultura, Esporte e Lazer de São Borja, Caroline Batista Aquino; o secretário de Desenvolvimento, Turismo e Mercosul de Porto Xavier, Ovídio Kaiser; o empresário José Roberto de Oliveira; o assesor de imprensa de São Borja, Darlan Santos, e a assessora de imprensa da AMM/Funmissões, Karin Schmidt.

Participaram do ato de inauguração do Monumento en Memoria del “Reencuentro de la Gran Nación Misionera”, autoridades municipais, eclesiásticas, imprensa, comunidade de La Cruz, e outros representantes do Brasil, Argentina e Paraguai, que foram presentados pela delegação brasileira com o boton da cruz missioneira.