Patrulha de Fronteira apreende e doa mais de 200kg de peixe

28/03/2017

Na tarde de hoje (28), em boletim na programação da Rádio São Luiz, o repórter Alcides Figueiredo participou com boletim direto do Lar do Idoso, onde foi entregue carga de aproximadamente 220kg proveniente de apreensão realizada pela Patrulha de Fronteira nesta terça, em São Nicolau.

Na ação, foi abordado veículo Santana, ocupado por dois indivíduos. No porta malas do carro foi encontrada a carga de peixes, sendo 90 piavas, 13 dourados, 30 grumatã, 10 aramados e 18kg já cortados, em forma de filé. A carga foi doada para o Lar do Idoso São Vicente de Paula e Lar Escola.

Sobre a Patrulha

A Patrulha Rural de Fronteira do 14BPM tem por objetivo o patrulhamento Rural e de Fronteira, com abordagem de veículos, pessoas e visitas às propriedades rurais com a finalidade de coibir o furto abigeato na nossa região bem como atuar nos crimes característicos da área de fronteira tais como contrabando, descaminho, tráfico de armas e drogas.

Por Genaro Caetano/Rádio São Luiz e BM