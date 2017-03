Doria responde Ciro: ‘devia se preocupar com sua saúde mental’

Segundo o jornal Folha de S.Paulo, o prefeito ainda alfinetou o ex-governador, relembrando caso polêmico da última campanha presidencial do cearenseDoria responde Ciro: ‘devia se preocupar com sua saúde mental’

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), respondeu às críticas que tem sofrido por parte do ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT), pré-candidato à Presidência da República. Em entrevistas recentes, Ciro chamou Doria de “farsante” e insinuou que as empresas do grupo do prefeito utilizaram dinheiro público vindo das gestões tucanas nos estados de São Paulo e Minas Gerais.

Segundo o jornal Folha de S.Paulo, o caso ganhou um novo episódio nesta segunda-feira. O prefeito esteve no Theatro Municipal para o lançamento do programa Nossa Creche e criticou o pedetista, dizendo que ele deve “se preocupar é com o estado dele, primeiro o pessoal, de saúde mental, depois o Ceará, que é o estado que ele representa”.